cambio di passo scelte coraggiose confidustria punta su roberta porro

Confindustria Alto Milanese annuncia la nomina di Roberta Porro come nuovo direttore generale. Da più di vent’anni, la professionista lavora all’interno dell’associazione ricoprendo diversi ruoli. La scelta di affidarle questa posizione segna un cambio di direzione e una decisione che mira a rafforzare la gestione dell’ente. La sua esperienza pregressa e il percorso interno sono stati determinanti per questa nomina. La comunicazione ufficiale è stata diffusa nelle ultime ore dall’associazione.

È Roberta Porro, da oltre vent’anni nell’organico dell’associazione con vari incarichi, il nuovo direttore generale di Confindustria Alto Milanese. Il Consiglio di presidenza ha nominato Porro che, laureata in Giurisprudenza ed entrata a far parte della struttura operativa dell’Associazione nel 2002, ha maturato nel tempo una profonda conoscenza del sistema associativo e del tessuto imprenditoriale del territorio, ricoprendo incarichi di crescente responsabilità. Ha iniziato il proprio percorso professionale nell’Area Ambiente e Sicurezza sul lavoro per poi assumere responsabilità nell’ambito Marketing e Comunicazione. Negli ultimi anni ha... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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