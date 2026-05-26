Industria – I poteri globali che ridisegnano l’economia

Un rapporto rivela che le principali potenze globali stanno riorganizzando le reti economiche mondiali. Le aziende stanno investendo in innovazione e tecnologie sostenibili, mentre le tensioni geopolitiche influenzano le rotte commerciali e le alleanze internazionali. Le decisioni prese nei governi e nelle imprese stanno modificando le catene di approvvigionamento e il commercio globale. Le trasformazioni sono in atto e si manifestano attraverso cambiamenti concreti nelle attività economiche e nelle relazioni internazionali.

Innovazione, sostenibilità, tecnologia e, soprattutto, trasformazioni geopolitiche ridefiniscono oggi gli equilibri economici globali. Un contesto in cui le imprese italiane sono chiamate a compiere l’ennesimo salto di qualità: trasformare la complessità in valore strategico. Questo numero di Industria analizza, a partire dai protagonisti del Festival dell’Economia di Trento, i “nuovi poteri” – dall’intelligenza artificiale alla ridefinizione delle filiere produttive, fino alle sfide della sicurezza e del lavoro del futuro – interpretando reazioni e ripercussioni su sistema economico e produzione industriale. È proprio in questo scenario che si inserisce il contributo di Gieffe Research, piattaforma integrata di trasferimento tecnologico e advisory industriale. 🔗 Leggi su Panorama.it

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