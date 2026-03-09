Bologna | 37.372 imprenditrici ridisegnano l’economia locale

A Bologna, nel 2025, 37.372 donne hanno avviato nuove imprese, rappresentando una delle quattro attività imprenditoriali nate nel territorio metropolitano. Queste imprenditrici stanno contribuendo a modificare la scena economica locale, con un ruolo sempre più significativo nel tessuto imprenditoriale della città. La loro presenza sta modificando il panorama delle attività e delle iniziative economiche in corso.

La mappa economica di Bologna si sta ridisegnando sotto la spinta di 37.372 imprenditrici attive, che nel 2025 hanno rappresentato una nuova impresa su quattro nate sul territorio metropolitano. I dati dell’Ufficio Studi della Camera di Commercio evidenziano come le donne non siano più solo presenti, ma guidino strategicamente il cambiamento del sistema produttivo locale. Con un saldo positivo tra nuove aperture e cessazioni, il numero totale delle aziende femminili ha raggiunto quota 19.276, coprendo oltre il 21% dell’intero tessuto imprenditoriale bolognese. Il fenomeno non è casuale: quasi la metà di queste figure ricopre ruoli dirigenziali o di amministrazione, segnando un passaggio strutturale verso un modello di gestione più moderno e partecipativo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

