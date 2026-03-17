Il mare è diventato un elemento centrale nelle strategie geopolitiche, con eventi come gli attacchi Houthi che influenzano le rotte commerciali globali. La teoria di Corbett ha segnato un punto di partenza per comprendere le dinamiche marittime, mentre le recenti azioni militari in alcune zone del mondo stanno modificando il panorama della sicurezza internazionale. Questi episodi evidenziano come il controllo delle rotte marittime continui a essere un obiettivo chiave.

Per lungo tempo la strategia marittima è stata interpretata attraverso un paradigma fortemente incentrato sulla battaglia navale decisiva. Nella tradizione classica del pensiero strategico, la distruzione della flotta avversaria rappresentava il momento culminante della guerra sul mare e il presupposto per l’esercizio del dominio marittimo. Tuttavia, una lettura più attenta della storia della navigazione e della geopolitica marittima mostra come il mare sia stato utilizzato anche – e spesso soprattutto – come uno spazio di pressione indiretta e di competizione politica. Nell’epoca della globalizzazione, caratterizzata da una fitta rete di scambi commerciali e da una forte interdipendenza economica, questa seconda dimensione assume un rilievo crescente. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Il mare come leva geopolitica: dalla teoria di Corbett agli attacchi Houthi che ridisegnano la sicurezza delle rotte globali

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Così risorse e rotte ridisegnano la geopolitica. L’analisi di BilliLa storia dell’umanità può essere letta anche come la storia dei materiali che ne hanno determinato lo sviluppo.

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