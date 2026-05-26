Indagine sull' alluvione Ferrero FdI | La Regione motivi la copertura legale dei tecnici indagati

Le opposizioni chiedono alla Regione di chiarire la copertura legale dei tecnici indagati nell'inchiesta sull'alluvione del 2024. La richiesta arriva dopo le indagini giudiziarie che coinvolgono figure tecniche, senza ulteriori dettagli sui nomi o sulle responsabilità. La questione è tornata al centro del dibattito politico, con le opposizioni che chiedono spiegazioni sulla tutela legale dei professionisti coinvolti. La Regione non ha ancora rilasciato commenti ufficiali.

In Regione, le opposizioni tornano all'attacco della Giunta in merito all'inchiesta giudiziaria relativa all'alluvione del 2024. In particolare, il consigliere regionale di Fratelli d'Italia Alberto Ferrero chiede conto della decisione della Giunta di offrire la copertura legale ai tecnici. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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