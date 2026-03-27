Commissione sull' alluvione Ferrero FdI | C' è chi cerca la verità e chi rischia di ostacolarla

Una discussione sulla Commissione parlamentare d’inchiesta sul rischio idrogeologico ha coinvolto i sindaci della provincia di Ravenna, che hanno espresso sdegno riguardo a un sopralluogo nel loro territorio. A supportare l’iniziativa della deputata di Fratelli d’Italia, Alice Buonguerrieri, si è fatto avanti un consigliere, che ha commentato la situazione affermando che ci sono coloro che cercano la verità e altri che rischiano di ostacolarla.

Il consigliere di viale Aldo Moro interviene innanzitutto sulla decisione della Giunta regionale di approvare dieci delibere per la copertura delle spese legali a favore di dirigenti e collaboratori indagati per disastro colposo e pericolo attuale in relazione alle alluvioni del 2023 e 2024. Al centro dell'inchiesta della Procura di Ravenna c'è la rottura dell’argine a Traversara e Boncellino. “L’ammissione della Regione, che nelle delibere esplicita l’interesse a veder riconosciuta l’assenza di responsabilità dei dipendenti per evitare la propria responsabilità civile verso terzi, configura una strategia difensiva opaca – accusa il consigliere di FdI –. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it © Ravennatoday.it - Commissione sull'alluvione, Ferrero (FdI): "C'è chi cerca la verità e chi rischia di ostacolarla" Articoli correlati Litorale, in arrivo 16 ettari di nuove costruzioni. Ferrero (FdI): "Scelta grottesca dopo l'alluvione"“Siamo ai limiti del grottesco: mentre si parla di sicurezza idraulica, ci prepariamo a una nuova colata di cemento da 16 ettari”. Alluvione, commissione d'inchiesta in Romagna. FdI: “Sul Lago di Quarto risposta per la sicurezza del territorio”Ha preso il via questa mattina nel Cesenate la missione della Commissione parlamentare d’inchiesta sul rischio idrogeologico e sismico in... Tutto quello che riguarda Commissione sull Temi più discussi: Alberto Ferrero (Fd'I) su visita della Commissione rischio idrogeologico: fatta per capire le cause e le responsabilità dell'alluvione; Sopralluogo della commissione sul rischio idrogeologico, l'ira dei sindaci: Solo un'azione politica; Alluvioni, sopralluogo della commissione parlamentare: 17 sindaci criticano le modalità; Commissione parlamentare in Romagna, i sindaci criticano le procedure e le convocazioni arbitrarie. Alberto Ferrero (Fd’I) su visita della Commissione rischio idrogeologico: fatta per capire le cause e le responsabilità dell’alluvioneSulla ormai famigerata visita della Commissione parlamentare sul rischio idrogeologico in Romagna, arriva una nota del consigliere regionale Alberto ... ravennanotizie.it Alluvioni, sopralluogo della commissione parlamentare: 17 sindaci criticano le modalitàMissione a Ravenna per la commissione parlamentare di inchiesta sulle alluvioni dal 2023 in poi. I sindaci criticano le modalità: grave sgarbo istituzionale ... ravennaedintorni.it I dati presentati in Commissione relativi all’aggiornamento del Rapporto statistico sull’energia del Piano energetico ambientale regionale, ci consegnano un’immagine del Piemonte in netta evoluzione. Siamo di fronte a segnali di trasformazione significativi ch - facebook.com facebook La Commissione parlamentare di controllo sull’attività degli Enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale svolge l'audizione del presidente e di altri rappresentanti della @COVIP_Eventi. Segui la diretta: bit.ly/EntiGestori260… #OpenCa x.com