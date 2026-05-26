Incontro Regione Marche-Ferretti Group | sul tavolo il consolidamento dell' asse strategico

Durante un incontro tra la Regione Marche e Ferretti Group sono stati discussi obiettivi come mantenere la continuità industriale e i livelli occupazionali, attrarre nuovi investimenti per lo sviluppo tecnologico e rafforzare il rapporto di fiducia tra le parti. La riunione si è svolta nella sede regionale e ha riguardato principalmente questioni strategiche per il futuro del cantiere. Non sono stati annunciati dettagli su eventuali accordi o investimenti specifici.

ANCONA – Blindare la continuità industriale e i livelli occupazionali, attrarre nuovi capitali per lo sviluppo tecnologico del cantiere e consolidare un rapporto di fiducia strategica reciproca: sono gli obiettivi delineati nel corso dell’incontro istituzionale di oggi pomeriggio nella sede. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

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