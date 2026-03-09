DICHIARAZIONE DI FERRETTI INTERNATIONAL HOLDING SpA IN MERITO AI RECENTI COMMENTI DEI MEDIA E DEGLI ANALISTI SU FERRETTI GROUP

Ferretti International Holding S.p.A., controllata da Weichai Group, ha rilasciato una dichiarazione riguardo ai commenti recenti dei media e degli analisti su Ferretti Group. La società ha precisato la propria posizione in merito alle notizie circolate e ha fornito chiarimenti sulla propria attività e sulle relazioni societarie. La comunicazione è stata resa nota oggi, 9 marzo 2026, a Milano.

MILANO, 9 marzo 2026 PRNewswire -- Ferretti International Holding S.p.A. ("FIH"), una società interamente controllata da Weichai Group, nonché azionista di controllo di Ferretti S.p.A. (HKEX: 9638 Euronext Milan: YACHT) ("Ferretti Group" o la "Società"), intende replicare ad alcune rappresentazioni inesatte e fuorvianti relative a Weichai Group FIH, apparse di recente in articoli di stampa e commenti di analisti. L'impegno di Weichai Group FIH per la crescita di Ferretti Group Weichai Group è un investitore strategico di lungo termine in Ferretti Group dal 2012, quando la Società era sull'orlo dell'insolvenza con ricavi pari a circa €300 milioni e perdite significative.