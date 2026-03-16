Conte Napoli atto terzo | si delinea il futuro dell’allenatore Piano d’azione nell’incontro con De Laurentiis e Manna | in che modo prenderà forma la squadra della prossima stagione

Da calcionews24.com 16 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’allenatore ha incontrato il presidente e il direttore sportivo del Napoli per discutere le strategie della prossima stagione. Durante l’incontro sono stati definiti alcuni punti chiave riguardanti il progetto tecnico e le possibili mosse sul mercato. La riunione ha segnato l’inizio delle decisioni ufficiali sul futuro della squadra e sulla composizione della rosa.

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