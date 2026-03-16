Conte Napoli atto terzo | si delinea il futuro dell’allenatore Piano d’azione nell’incontro con De Laurentiis e Manna | in che modo prenderà forma la squadra della prossima stagione

L’allenatore ha incontrato il presidente e il direttore sportivo del Napoli per discutere le strategie della prossima stagione. Durante l’incontro sono stati definiti alcuni punti chiave riguardanti il progetto tecnico e le possibili mosse sul mercato. La riunione ha segnato l’inizio delle decisioni ufficiali sul futuro della squadra e sulla composizione della rosa.

Calciomercato Torino: lascerà i granata in estate. Futuro già definito, svelato il piano del club per questo giocatore. Tutti i dettagli Napoli, niente mercato da 150 milioni! Strategia chiara per l’estate: riscatto di questi due giocatori e piano definito per i nuovi acquisti. Ultimissime Calciomercato Juventus: David e un futuro sempre più lontano da Torino. In estate si andrà in questa direzione, novità importanti! Calciomercato Torino: lascerà i granata in estate. 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Conte Napoli, atto terzo: si delinea il futuro dell’allenatore. Piano d’azione nell’incontro con De Laurentiis e Manna: in che modo prenderà forma la squadra della prossima stagione Articoli correlati Leggi anche: Il Mattino: “Napoli, Conte verso il Conte-ter: De Laurentiis prepara il futuro con Manna” Conte può lasciare il Napoli? Cosa filtra sul futuro dell’allenatore e le possibili strategie di De Laurentiisdi Redazione JuventusNews24Conte può lasciare il Napoli? La dirigenza pianifica la prossima stagione tra i dubbi sul mister e i tantissimi milioni... Contenuti e approfondimenti su Conte Napoli Temi più discussi: Napoli-Lecce, probabili formazioni: le scelte di Conte; La Repubblica, sarà Conte ter; Conte ritrova McTominay: quando tornerà e quel retroscena prima di Napoli-Roma sul suo rinnovo; Entrano De Bruyne e McTominay, e si sveglia Politano. Napoli sempre più in Champions (aspettiamo solo il Conte resta) 2-1 al Lecce in rimonta dopo un primo tempo di sofferenza. Poi, i cambi. Conte nel pre-partita ha squadernato il tema del futuro. Il Napoli. Napoli più giovane e acquisti mirati: l’incontro tra Conte, De Laurentiis e Manna è in agendaIl discorso sul futuro apre alla possibilità di un ciclo triennale. L’incontro con ADL e Manna è in agenda a Champions acquisita ... corrieredellosport.it Terzo anno di Conte, ora si può. CdS: Sembrava impensabile lo scorso annoAntonio Conte e il Napoli possono continuare insieme anche oltre il secondo anno. Uno scenario che, solo dodici mesi fa, sembrava quasi impossibile da immaginare e che invece oggi appare ... tuttonapoli.net Chiariello: “Conte vuole restare, ma il Napoli non può più spendere come prima” Nel corso della trasmissione Campania Sport su Canale 21, il giornalista Umberto Chiariello ha analizzato il futuro di Antonio Conte sulla panchina del Napoli, soffermandosi sul - facebook.com facebook Napoli-Lecce, Conte: "McTominay e De Bruyne devono ritrovare ritmo, io devo fare scelte" #SkySport #SkySerieA x.com