Incontro con padre Kizito Seesana | una serata dedicata all’accoglienza e alla speranza
Mercoledì 13 maggio 2026 alle 19:30 si terrà presso le Officine Ipogee a Mesagne un evento dedicato all’accoglienza e alla speranza, con la partecipazione di Padre Kizito Sesana. L’incontro, aperto al pubblico, si svolgerà in Piazzetta Sant’Anna dei Greci e rappresenta un momento di confronto su temi di carattere umanitario. La serata si inserisce in un calendario di iniziative dedicate alla solidarietà e alla promozione dei valori civili.
MESAGNE – Mercoledì 13 maggio 2026, alle ore 19:30, le Officine Ipogee (Piazzetta Sant’Anna dei Greci) ospiteranno un incontro di eccezionale valore civile e umanitario: Mesagne incontra Padre Kizito Sesana.?Missionario Comboniano, giornalista e scrittore, Padre Kizito è una delle voci più.🔗 Leggi su Brindisireport.it
Notizie correlate
"Scacco alla camorra" e "Macabro indizio", una serata dedicata alla lettura alla Biblioteca BesuricaVenerdì 15 maggio alle ore 21 alla Biblioteca della Besurica si terrà la presentazione dei libri "Scacco alla camorra" del giornalista de Il Mattino...
Giornata Mondiale per l'Autismo, alla città del Cinema 'Fuori dal Guscio', una serata dedicata alla consapevolezza e alla condivisioneLa comunità foggiana è invitata a vivere una serata speciale, giovedì 26 marzo presso la Città del Cinema, in occasione della Giornata Mondiale per...