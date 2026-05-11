Incontro con padre Kizito Seesana | una serata dedicata all’accoglienza e alla speranza

Mercoledì 13 maggio 2026 alle 19:30 si terrà presso le Officine Ipogee a Mesagne un evento dedicato all’accoglienza e alla speranza, con la partecipazione di Padre Kizito Sesana. L’incontro, aperto al pubblico, si svolgerà in Piazzetta Sant’Anna dei Greci e rappresenta un momento di confronto su temi di carattere umanitario. La serata si inserisce in un calendario di iniziative dedicate alla solidarietà e alla promozione dei valori civili.

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