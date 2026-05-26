Incontri di poesia al via la seconda parte di ‘Quando tace il rumore della folla' | il programma

La seconda parte della rassegna poetica ‘Quando tace il rumore della folla’ è iniziata nella biblioteca Popolare Giardino di Ferrara. Gli incontri di poesia si svolgono nel locale con un calendario dedicato, senza indicazioni di eventuali autori o date specifiche. La manifestazione prosegue con appuntamenti programmati, invitando il pubblico a partecipare alle letture e alle discussioni sui versi presentati.

La biblioteca Popolare Giardino di Ferrara presenta la seconda parte della rassegna poetica ‘Quando tace il rumore della folla’, incontri di poesia. Cinque libri accompagneranno il tutto da giugno a settembre, in un percorso fatto di parole che si sfiorano, di visioni e di silenzi interiori. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

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