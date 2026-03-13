Festival di poesia | incontri spettacoli teatrali e concerti nel programma della quinta edizione

Dal 20 al 22 marzo si svolge la quinta edizione del Festival di poesia, che propone incontri, spettacoli teatrali e concerti ispirati alle poesie. Il programma include anche performance in strada e mostre, offrendo un'ampia varietà di eventi dedicati alla poesia. La manifestazione si svolge in diverse location, coinvolgendo artisti e pubblico in un appuntamento che celebra le parole e l’arte.

Incontri, spettacoli teatrali, concerti tratti da poesie performance in strada e mostre. Dal 20 al 22 marzo, torna, per la quinta edizione, Festival di poesia. Ospiti d'eccezione la poetessa Roberta Dapunt (Einaudi) e Bruno Tognolini, pluripremiato autore della Melevisione e di testi per bambini e ragazzi. 20 marzo (venerdì)TEATRO ATLANTE ore 19IL VERBO DI FRONTE. UNA LETTURA incontro con Roberta Dapunt (ingresso libero) ROBERTA DAPUNT è nata nel 1970 in Val Badia, dove vive. Per Einaudi ha pubblicato le raccolte di poesia La terra più del paradiso (2008), Le beatitudini della malattia (2013), Sincope (2018) e Il verbo di fronte (2024) e la raccolta di poesie in ladino Nauz (Il ponte del sale 2017).