Chiara Ferragni tace dopo le accuse di Santarelli | il retroscena sulle chat private fa rumore

Dopo le accuse di Santarelli e la diffusione di chat private, Chiara Ferragni non ha rilasciato dichiarazioni pubbliche. Le conversazioni trapelate sui social hanno attirato l’attenzione di molti, mentre la influencer ha scelto di non commentare la situazione. La vicenda ha generato discussioni tra follower e media, senza che siano stati forniti ulteriori dettagli ufficiali o reazioni ufficiali da parte di Ferragni.

In un momento in cui ogni mossa social viene calibrata con precisione millimetrica, il silenzio di Chiara Ferragni suona assordante. Dopo le dichiarazioni al vetriolo di Elena Santarelli a Belve, l’influencer cremonese ha scelto la via del mutismo totale, una strategia che stride con la consueta reattività del suo ufficio stampa, sempre pronto a rispondere anche alle critiche più lievi. A far notare questa anomalia è stato il giornalista Gabriele Parpiglia nella sua newsletter, lanciando un’ipotesi che ha acceso i riflettori su un possibile retroscena esplosivo. Mentre Ferragni continua a raccontare sui social la sua nuova vita tra vacanze,...🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - Chiara Ferragni tace dopo le accuse di Santarelli: il retroscena sulle chat private fa rumore Notizie correlate Leggi anche: "Chiara Ferragni ha chiamato furiosa il suo ex": il retroscena (dopo le presentazioni in famiglia del nuovo fidanzato) Elena Santarelli a Belve: “Delusa da Chiara Ferragni per il Pandoro-gate, le sue scuse non me le bevo” | VIDEODa Chiara Ferragni al percorso del figlio fino al rapporto con il marito Bernardo Corradi: Elena Santarelli ha ripercorso la sua vita e la sua... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Chiara Ferragni in silenzio dopo le accuse di Elena Santarelli: il retroscena sulle chat private; Rubrichissima - Gabriele Parpiglia; Perché Chiara Ferragni tace dopo le critiche di Elena Santarelli; Pandoro gate, perché Chiara Ferragni evita lo scontro con Elena Santarelli: il mistero delle chat private. Chiara Ferragni in silenzio dopo le accuse di Elena Santarelli: il retroscena sulle chat privateDopo l’attacco a Belve, La Ferragni tace. Secondo indiscrezioni, dietro al silenzio ci sarebbero chat private che l'influencer preferirebbe non rendere pubbliche. comingsoon.it Perché Chiara Ferragni tace dopo le critiche di Elena SantarelliUn'analisi del dietro le quinte tra accuse pubbliche, silenzi strategici e il forte legame personale di Santarelli con la ricerca medica ... notizie.it Chiara Ferragni è tornata a pieno ritmo Tra shooting, viaggi, eventi e nuovi progetti, l’imprenditrice digitale sembra aver ripreso il suo lavoro con la determinazione di sempre. Look dopo look, Chiara continua a mostrarsi presente, sicura e pronta a rimettersi i - facebook.com facebook La conduttrice e showgirl Elena Santarelli, 44 anni, è stata una delle protagoniste dell’ultima puntata di Belve. Impegnata con associazioni per la ricerca, sul noto caso del Pandoro-gate ha speso parole molto dure: “Sono molto delusa da Chiara Ferragni e da x.com