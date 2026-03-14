Luca Marelli, ex arbitro di Serie A, ha commentato in diretta a 'DAZN' le decisioni dell’arbitro Manganiello durante la partita tra Inter e Atalanta. Ha precisato che su Dumfries è stato corretto lasciar correre, mentre il contatto tra Frattesi e un avversario è stato considerato molto leggero. Marelli ha analizzato alcune fasi chiave del match, offrendo chiarimenti sulle scelte arbitrali.

L'Inter ha pareggiato in casa contro l'Atalanta, offrendo al Milan una grande occasione per portarsi a -5. I nerazzurri si sono fatti rimontare dalla 'Dea' in un finale ricco di tensione e di colpi di scena, terminato con l'espulsione di Chivu che ha esagerato con le proteste nei confronti dell'arbitro Manganiello. Il primo episodio che ha scatenato le polemiche dell'Inter è quello che ha portato al gol di Krstovic: Sulemana tocca leggermente Dumfries, che si lascia cadere appena sente il contatto. Il direttore di gara convalida la rete e il Var, giustamente, non interviene. Di seguito, la spiegazione dell'ex arbitro Luca Marelli. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Inter-Atalanta, Marelli spiega: “Su Dumfries giusto lasciar correre. Frattesi? Contatto molto leggero”

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