Gol di Kristovic dopo il contatto con Dumfries e il mancato rigore su Frattesi in Inter-Atalanta | la moviola

Durante la partita tra Inter e Atalanta, Kristovic ha segnato dopo un contatto con Dumfries, mentre l'arbitro Manganiello non ha assegnato un rigore su Frattesi. I nerazzurri hanno protestato intensamente, soprattutto dopo il pareggio, contestando le decisioni dell’arbitro. La moviola ha evidenziato le azioni contestate, senza però modificare le decisioni prese sul campo.

Dopo le proteste per il tocco di mano di Ricci nel derby contro il Milan, l’Inter si ritrova ad alzare la voce nella sfida pareggiata 1-1 contro l’Atalanta. Gol nel primo tempo realizzato da Esposito, pareggio a otto minuti dalla fine firmato da Krstovic. Ma l’Inter ha protestato, circondando l’arbitro Manganiello, per una spinta di Sulemana su Dumfries al momento del tiro del giocatore della Dea respinto da Sommer, poi trafitto da Krstovic. Durante il check del Var, Manganiello ha estratto il cartellino giallo e ammonito Cristian Chivu per proteste. L’allenatore dell’Inter è stato poi espulso – prendendosi il secondo giallo sempre per proteste – una volta che il direttore di gara ha convalidato l’1-1 dell’Atalanta. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Gol di Kristovic dopo il contatto con Dumfries e il mancato rigore su Frattesi in Inter-Atalanta: la moviola Articoli correlati Moviola Inter Atalanta: la direzione di Manganiello non convince! Quanti dubbi sul rigore. E Frattesi…di Alberto PetrosilliMoviola Inter Atalanta: tantissimi dubbi nella gara di San Siro pareggiata 1-1 dai nerazzurri. Inter-Atalanta, finisce con un pari: polemiche nel finale per il gol di KristovicIl pareggio maturato a San Siro tra Inter e Atalanta nel quadro della ventinovesima giornata di Serie A lascia dietro di sé una scia di tensioni e... Tutto quello che riguarda Gol di Kristovic dopo il contatto con... Temi più discussi: Lazio-Atalanta 2-2, pagelle: Pasalic, gol ed errore. Dia si sblocca al momento giusto; L’Atalanta rimonta due volte all’Olimpico: Pasalic e Musah tengono aperta la semifinale; Scamacca a DAZN: La prima volta insieme a Nikola in campo; Atalanta-Bayern Monaco 1-6, crollo nerazzurro e ottavi di Champions League già compromessi. Gol di Kristovic dopo il contatto con Dumfries e il mancato rigore su Frattesi in Inter-Atalanta: la moviolaNerazzurri furiosi con l'arbitro Manganiello: proteste sia in occasione del gol del pari dell'Atalanta — viziato da un contatto sospetto fra Sulemana e l'esterno olandese — sia per il contrasto in are ... corriere.it Inter-Atalanta, finisce con un pari: polemiche nel finale per il gol di KristovicIl pareggio maturato a San Siro tra Inter e Atalanta nel quadro della ventinovesima giornata di Serie A lascia dietro di sé una scia di tensioni e discussioni ... thesocialpost.it È tornato devastante. E ha evitato la sconfitta all'Atalanta che era sotto di due reti contro l'Udinese. Due gol da attaccante vero. Entrambi di testa. E prima della doppietta ha sfiorato un gol incredibile con una girata rapida che ha colpito il palo. Sta crescendo fis - facebook.com facebook