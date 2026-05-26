A Napoli, presso Foqus nei Quartieri Spagnoli, si è tenuta una cerimonia di consegna di un assegno da 10mila euro. La somma è stata donata da Terrazza Calabritto al Centro Argo, un laboratorio di cioccolateria gestito da ragazzi con difficoltà cognitive. La cerimonia ha visto la consegna ufficiale del contributo economico, senza ulteriori dettagli sui partecipanti o sulle modalità di consegna.

Un progetto che unisce inclusione sociale, formazione professionale e opportunità concrete di lavoro: si è svolta presso Foqus, ai Quartieri Spagnoli di Napoli la cerimonia di consegna dell’assegno da 10mila euro donato da Terrazza Calabritto al Centro Argo, realtà impegnata nei percorsi di formazione e inserimento lavorativo di giovani con disabilità cognitiva. Il contributo, raccolto in occasione del 25esimo anniversario dello storico ristorante napoletano, sarà destinato all’acquisto di nuovi macchinari per il laboratorio di cioccolateria del Centro Argo, uno dei percorsi professionali già attivi all’interno della struttura. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Inclusione e lavoro, la Terrazza Calabritto dona 10mila euro al laboratorio di cioccolateria dei ragazzi con difficoltà cognitive

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