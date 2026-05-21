Foqus e Terrazza Calabritto insieme per l’inclusione | donazione al Centro Argo

Foqus e Terrazza Calabritto hanno deciso di destinare una donazione al Centro Argo, un’iniziativa che mira a favorire l’inclusione sociale attraverso programmi di formazione e creazione di opportunità lavorative. La donazione rappresenta un impegno diretto nel sostenere attività rivolte a persone con esigenze specifiche, con l’obiettivo di offrire loro spazi di crescita e integrazione. La collaborazione tra le due realtà si concretizza in un gesto di responsabilità sociale, volto a supportare progetti di inclusione e sviluppo.

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Un gesto concreto di responsabilità sociale che si traduce in inclusione, formazione e opportunità di lavoro. È questo il significato dell’iniziativa che vede insieme la Fondazione Foqus, il Centro Argo e Terrazza Calabritto, storico ristorante napoletano che, in occasione dei suoi 25 anni di attività, ha scelto di sostenere i percorsi di crescita professionale dedicati ai giovani con disabilità cognitiva. Terrazza Calabritto ha infatti donato 10mila euro — ricavato di una speciale giornata celebrativa per l’anniversario — al Centro Argo, realtà attiva all’interno di Foqus, ai Quartieri Spagnoli, impegnata nella formazione e nell’inclusione lavorativa di ragazzi con disabilità cognitiva. 🔗 Leggi su Ildenaro.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Terrazza Calabritto 25 anni nel segno della solidarietàGli incassi del 1° maggio saranno devoluti all’Associazione Argo che aiuta a Napoli i bambini e i giovani con disabilità cognitive. Terrazza Calabritto celebra 25 anni di attività con una serata nel segno della solidarietàTerrazza Calabritto compie 25 anni di attività e celebra le sue nozze d’argento con l’eccellenza gastronomica nel segno della solidarietà: il... Napoli, terrazza Calabritto compie 25 anni e devolve incassi del primo maggio all’associazione ArgoTerrazza Calabritto compie 25 anni di attività e celebra le sue nozze d’argento con l’eccellenza gastronomica nel segno della solidarietà: il prossimo venerdì 1° maggio, giorno del compleanno della ... napoli.repubblica.it Un tocco di Napoli all'Assemblea della Lega di Serie A con Terrazza CalabrittoUn pezzo di Napoli ieri a Milano fra i protagonisti dell'Assemblea Straordinaria della Lega di Serie A che ha sancito l'appoggio alla candidatura di Giovanni Malagò alla guida dell’associazione. Tutti ... napoli.repubblica.it