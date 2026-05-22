Foqus e Terrazza Calabritto insieme per l’inclusione

Un centro dedicato all'inclusione ha ricevuto un contributo di 10mila euro durante una cerimonia che ha celebrato i 25 anni di attività. La donazione è stata fatta da un ristorante e dal centro culturale Foqus, con l’obiettivo di sostenere la formazione e l’occupazione dei giovani con disabilità cognitiva. L’evento ha coinvolto rappresentanti delle due realtà e mira a promuovere iniziative di integrazione e supporto per le persone con bisogni specifici.

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Città della Scienza, sabato 23 e domenica 24 maggio: Colora la tua tavola! Un gesto concreto di responsabilità sociale che si traduce in inclusione, formazione e opportunità di lavoro. È questo il significato dell’iniziativa che vede insieme la Fondazione Foqus, il Centro Argo e Terrazza Calabritto, storico ristorante napoletano che, in occasione dei suoi 25 anni di attività, ha scelto di sostenere i percorsi di crescita professionale dedicati ai giovani con disabilità cognitiva. Terrazza Calabritto ha infatti donato 10mila euro — ricavato di una speciale giornata celebrativa per l’anniversario — al Centro Argo, realtà attiva all’interno di Foqus, ai Quartieri Spagnoli, impegnata nella formazione e nell’inclusione lavorativa di ragazzi con disabilità cognitiva. 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Foqus e Terrazza Calabritto insieme per l’inclusione ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Foqus e Terrazza Calabritto insieme per l’inclusione: donazione al Centro ArgoUn gesto concreto di responsabilità sociale che si traduce in inclusione, formazione e opportunità di lavoro. Terrazza Calabritto 25 anni nel segno della solidarietàGli incassi del 1° maggio saranno devoluti all’Associazione Argo che aiuta a Napoli i bambini e i giovani con disabilità cognitive. Napoli, terrazza Calabritto compie 25 anni e devolve incassi del primo maggio all’associazione ArgoTerrazza Calabritto compie 25 anni di attività e celebra le sue nozze d’argento con l’eccellenza gastronomica nel segno della solidarietà: il prossimo venerdì 1° maggio, giorno del compleanno della ... napoli.repubblica.it Un tocco di Napoli all'Assemblea della Lega di Serie A con Terrazza CalabrittoUn pezzo di Napoli ieri a Milano fra i protagonisti dell'Assemblea Straordinaria della Lega di Serie A che ha sancito l'appoggio alla candidatura di Giovanni Malagò alla guida dell’associazione. Tutti ... napoli.repubblica.it