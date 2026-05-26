Incidente sulle giostre il giovane Apun lotta tra la vita e la morte

Un giovane è rimasto gravemente ferito in un incidente durante una corsa sulle giostre di un parco. È stato trasportato d’urgenza in ospedale, dove lotta tra la vita e la morte. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento, ma si sa che il ragazzo è rimasto incastrato in uno dei giochi. La polizia ha sequestrato le attrezzature e avviato le indagini per chiarire le cause dell’accaduto. La comunità si stringe intorno alla famiglia del ragazzo.

Tempo di lettura: 2 minuti Un’intera comunità col fiato sospeso e unita nel dolore e nell’apprensione. Sono ore di grandissima ansia a Lioni per le sorti di Apun, il giovane rimasto gravemente ferito in un drammatico incidente avvenuto nell’area delle giostre del comune irpino. Il ragazzo si trova attualmente ricoverato in ospedale: le sue condizioni sono giudicate critiche dai medici che lo hanno in cura. La notizia ha scosso profondamente i cittadini, attivando un’immediata catena di solidarietà e supporto. Tra i primi a muoversi ufficialmente è stato il Consorzio dei Servizi Sociali dell’Alta Irpinia, che si è subito messo a completa disposizione dei familiari del giovane, attualmente al suo capezzale nella struttura ospedaliera. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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SI SGANCIA LA CINTURA DELLA GIOSTRA, 16ENNE PRECIPITA PER 4 METRI | 17/02/2026

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