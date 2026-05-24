Un incidente stradale ha coinvolto un calciatore, che ora si trova in condizioni critiche nel reparto di terapia intensiva di un ospedale in Grecia. La vittima è in condizioni gravi e lotta tra la vita e la morte. La notizia ha suscitato preoccupazione nel mondo del calcio. Al momento, non sono stati forniti dettagli sulle circostanze dell’incidente o sull’identità della persona coinvolta.

Il mondo del calcio si stringe attorno a Marios Oikonomou, vittima di un terribile incidente stradale a causa del quale lotta tra la vita e la morte in un letto del reparto di terapia intensiva dell'ospedale di Giannina, in Grecia. L'ex difensore ellenico, con trascorsi anche nel nostro Paese tra Cagliari, Bologna, Spal, Bari e Sampdoria, è rimasto coinvolto in un sinistro avvenuto nella giornata di ieri, sabato 23 maggio, mentre si trovava in sella alla sua moto per le strade di Giannina, la sua città natale nella quale continua a vivere anche dopo aver appeso le scarpette al chiodo nel 2024. Stando a quanto riferito dalla polizia locale,... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Terribile incidente stradale per Marios Oikonomou: il calciatore lotta tra la vita e la morte

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OIKONOMOU IN TERAPIA INTENSIVA DOPO IL TERRIBILE INCIDENTE: EX SAMP E BOLOGNA IN CONDIZIONI GRAVI!

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