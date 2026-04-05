Incidente in piscina 12enne risucchiato dal bocchettone | lotta tra la vita e la morte

Un ragazzino di 12 anni è stato coinvolto in un grave incidente in una piscina durante la mattina di Pasqua in un centro benessere della zona del Montefeltro. Secondo le prime ricostruzioni, il minore sarebbe stato risucchiato dal bocchettone, rischiando di annegare. Attualmente si trova in condizioni critiche e si trova sotto assistenza medica. La procura ha aperto un'inchiesta per chiarire le circostanze dell’accaduto.

Minorenne in condizioni gravissime dopo aver rischiato di annegare in una piscina. Il dramma si è consumato la mattina di Pasqua in un centro benessere del Montefeltro. Secondo una prima ricostruzione, il minore, un 12enne marchigiano in vacanza con la famiglia, sarebbe stato risucchiato dal bocchettone della piscina, rimanendo sott’acqua per diversi minuti. Una permanenza prolungata che ha provocato un arresto cardiaco. Immediato l’allarme: il personale presente ha dato il via alle manovre di rianimazione in attesa dell’arrivo dei sanitari del 118, che hanno proseguito le operazioni nel tentativo di stabilizzare il ragazzo. Vista la gravità della situazione, è stato richiesto anche l’intervento dell’elisoccorso decollato da Ravenna. 🔗 Leggi su Riminitoday.it Leggi anche: Forino, esplosione in casa: Frank D'Amato lotta tra la vita e la morte Travolta da un'auto sulla Statale: donna lotta tra la vita e la morteSono stabili ma restano gravissime le condizioni della donna di 60 anni travolta da un’auto nella mattinata di mercoledì 4 febbraio a Rezzato.