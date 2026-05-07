Ardea grave incidente tra auto e scooter | due feriti trasportati in ospedale

Questa mattina ad Ardea si è verificato un incidente alle 10:30 in via Nazareno Strampelli, coinvolgendo un’auto e uno scooter. Due persone sono rimaste ferite e sono state trasportate in ospedale. Sul posto sono intervenuti i vigili urbani e i soccorsi sanitari. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire i rilievi e le operazioni di messa in sicurezza.

Ardea, 7 maggio 2026 – Grave incidente questa mattina, intorno alle 10,30, in via Nazareno Strampelli ad Ardea, dove si sono scontrati una motoretta e un’autovettura utilitaria.Nell’impatto sono rimasti feriti in modo grave sia il conducente dell’auto sia il giovane alla guida del mezzo a due ruote. I due sono stati soccorsi dal personale sanitario del 118, intervenuto sul posto con ambulanza ed elicottero, e trasferiti in ospedale.Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Ardea, coordinati dal comandante Ten. Col. Marzia Sgrò, per effettuare i rilievi e ricostruire l’esatta dinamica dello scontro. Le cause dell’incidente sono ancora in corso di accertamento.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Notizie correlate Incidente stradale, frontale tra due auto: tre feriti trasportati in ospedaleIncidente frontale a Besana Brianza, tre persone vengono trasferite in ospedale in codice giallo. Incidenti: scontro tra due auto nell'aretino, gravi due feriti trasportati in ospedaleArezzo, 25 febbraio 2026 – Un incidente tra due auto si è verificato ieri pomeriggio, intorno alle ore 14:45, sulla Strada Regionale 71 nei pressi di... Approfondimenti e contenuti Si parla di: Tragedia sull'A1 tra Ferentino e Anagni. Un morto e un ferito grave il bilancio - Quotidiano La Voce. Ardea, grave incidente tra auto e scooter: due feriti trasportati in ospedaleArdea, 7 maggio 2026 – Grave incidente questa mattina, intorno alle 10,30, in via Nazareno Strampelli ad Ardea, dove si sono scontrati una motoretta e un’autovettura utilitaria.Nell’impatto sono rimas ... ilfaroonline.it Incidente A14 adesso: tratto chiuso tra Pedaso e Grottammare e 6 km di codaGrave incidente sulla A14 avvenuto al km 288: attualmente l'autostrada è chiusa tra Pedaso e Grottammare. Ecco i percorsi alternativi. sicurauto.it