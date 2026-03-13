Incidente sul lavoro operaio precipita da un ponteggio | trasportato d’urgenza in ospedale

Un operaio è caduto da un ponteggio in un cantiere edile a Licata e è stato trasportato d’urgenza in ospedale. L’incidente è avvenuto in un’area dove sono presenti diverse imprese e numerosi lavoratori. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, e le autorità stanno conducendo i rilievi per chiarire la dinamica dell’accaduto.

Il fatto è avvenuto a Licata durante attività edilizie con la presenza di più imprese. Il lavoratore è stato soccorso e trasferito al pronto soccorso di Agrigento. La Fillea Cgil chiede più controlli e maggiore sicurezza Un giovane operaio è precipitato da un ponteggio all'interno di un grande cantiere edile a Licata. L'episodio si è verificato in un'area dove operano diverse imprese e numerosi lavoratori. Immediati i soccorsi. Il lavoratore è stato trasportato d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento per le cure del caso. Non dovrebbe essere in pericolo di vita. L'episodio riporta al centro dell'attenzione il tema della sicurezza nei luoghi di lavoro.