Un centauro di 33 anni è morto in un incidente stradale a Corigliano-Rossano. La moto su cui viaggiava è rimasta coinvolta in un incidente, ancora in fase di accertamento le cause. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma per il motociclista non c’è stato nulla da fare. La strada è stata chiusa temporaneamente per le verifiche. Indagini in corso per chiarire dinamica e responsabilità.

Un uomo di 33 anni, di Rossano, è morto in seguito alle gravi ferite riportate in un incidente avvenuto sulla statale 106 jonica all'altezza di contrada Sant'Irene a Corigliano-Rossano (Cosenza). La vittima viaggiava a bordo di una moto, quando, per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri del Reparto territoriale di Corigliano-Rossano, si è scontrato con un'auto Ford Focus. L'uomo è stato soccorso da un'ambulanza del 118 e trasferito nell'ospedale di Rossano, dove i medici hanno riscontrato diversi traumi e hanno allertato l'elisoccorso per il trasferimento nell'ospedale di Cosenza. Il 33enne però è deceduto prima di essere trasferito. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Incidente stradale nel Cosentino: morto centauro di 33 anni

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