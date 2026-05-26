Incidente mortale sull’Autopalio guida turistica trafitta dal guard-rail | condanna confermata per l’autista

Un incidente avvenuto il 22 maggio 2019 sull’Autopalio ha causato la morte di una guida turistica, che è stata trafitta dal guard-rail. L’autista del pullman coinvolto è stato condannato, e la sentenza è stata confermata. Nel giugno 2023 l’avvocato di quest’ultimo aveva annunciato un ricorso in appello contro la decisione di primo grado.

Siena, 26 maggio 2026 – “Lette le motivazioni presenteremo appello”, aveva annunciato nel giugno 2023 l’avvocato Salvatore De Marco che difendeva l’autista del pullman turistico che il 22 maggio 2019 si era ribaltato fuori strada sull’Autopalio. Un incidente terribile, in cui perse la vita una guida di 41 anni, Elena Urtaeva, trafitta dal guard-rail. Numerosi poi i passeggeri che erano rimasti feriti. La macchina dei soccorsi, in quell’occasione, si era superata. Perché le operazioni di recupero delle persone richiesero tempo, la circolazione si bloccò e la vicenda fece il giro d’Italia nonostante l’impegno corale di istituzioni e forze dell’ordine per risolvere la situazione nei tempi più brevi, senza trascurare gli elementi dell’inchiesta e le testimonianze. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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Autobus ribaltato sull'Autopalio, un morto e quaranta feriti: confermata la condanna per l'autista

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