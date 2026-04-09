Camion sbatte sul guard rail | Transpolensana chiusa e autista in ospedale in codice rosso

Nel pomeriggio di giovedì, un camion ha tamponato il guard rail lungo la strada Transpolesana in direzione nord, vicino a Legnago. L’incidente ha causato la chiusura temporanea della carreggiata in quella tratta. L’autista del veicolo è stato trasportato in ospedale in codice rosso. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per gestire la situazione e mettere in sicurezza l’area.

Transpolesana chiusa in direzione nord, all'altezza di Legnago, per un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di giovedì. Intorno alle ore 16 nei pressi del distributore Orogas, un tir che trasporta batterie è andato a sbattere violentemente contro il guardrail, ribaltandosi parzialmente. Sul. 🔗 Leggi su Veronasera.it Camion sfonda il guard-rail e vola nel canalone: incidente shock in Italia. Traffico in tiltIl sole del primo pomeriggio stava già iniziando la sua lenta discesa verso l’orizzonte, proiettando ombre lunghe sull’asfalto che scorreva monotono... Camion che trasporta mangimi sfonda il guard-rail e finisce dentro il canaloneSQUINZANO - Ha sfondato il guardrail ed è finito nella cunetta, dove ha proseguito la sua corsa per circa 500 metri.