Auto esce di strada e viene trafitta dal guard rail

Un'auto è uscita di strada e si è infilzata con il guard rail lungo la E78, nel comune di Arezzo. L’incidente è avvenuto intorno alle 14,55. I Vigili del Fuoco sono intervenuti subito dalla sede centrale per soccorrere le persone coinvolte. Non sono stati forniti dettagli sul numero di feriti o sulle loro condizioni. Sul posto anche le forze dell’ordine per gestire la scena e ricostruire la dinamica.

Terribile incidente questo pomeriggio lungo la E78, nel territorio del comune di Arezzo. Erano le 14,55 circa quando i Vigili del Fuoco del Comando di Arezzo, sono partiti dalla sede centrale per prestare soccorso.Nell'incidente è rimasta coinvolta un'auto che, per cause ancora da accertare, è. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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Auto contromano nel tunnel della superstrada: la collisione evitata per miracolo

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