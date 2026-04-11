La Procura di Treviso sta approfondendo le circostanze della morte di Pietro Monici, un rugbista di 38 anni, avvenuta dopo essere stato travolto da un albero. Le forze dell’ordine hanno aperto un’indagine per omicidio colposo, al fine di chiarire eventuali responsabilità nella vicenda. La tragedia ha suscitato attenzione e richiesto verifiche sulle cause che hanno portato all’evento fatale.

TREVISO - Omicidio colposo. È l'ipotesi di reato per la quale indaga la Procura di Treviso dopo la morte del rugbista 38enne Pietro Monici. La sostituta procuratrice Gabriella Cama ha aperto un fascicolo a carico di ignoti dopo che il giovane, nato a Milano ma da diverso tempo residente nel trevigiano, tra Villorba e San Pelaio, giovedì sera è stato travolto e ucciso da un mastodontico pioppo crollato improvvisamente mentre stava pescando con un amico sulla riva del canale fra i palazzoni di via Botteniga, a Treviso. Una tragedia che ha scosso tutta la città e sulla quale ora si cercano risposte. Proprio a tale fine la Procura ha... 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Pietro Monici travolto e ucciso a 38 anni dall'albero: si indaga per omicidio colposo

Pietro Monici muore a 39 anni travolto dall'albero mentre pesca: ricoverato sotto choc l'amico che ha assistito alla tragediaTREVISO - Stava pescando con un amico sulla riva del canale fra i palazzoni di via Botteniga, a Treviso, quando un enorme pioppo è crollato...

Sofia Di Vico morta a 15 anni dopo cena a Ostia con amici in un locale: si indaga per omicidio colposoLa partita di basket, poi la cena fuori con gli amici rivelatasi fatale per una ragazza italiana di appena 15 anni.

Temi più discussi: Treviso, sgomento e incredulità per la morte di Pietro Monici, travolto da un albero mentre pescava; Pietro, vigile del fuoco volontario con la passione per la pesca: Era un gigante buono; Treviso, vigile del fuoco ucciso da un albero secolare mentre pesca in centro città con un amico: Pietro Monici morto a 39 anni; Pietro Monici muore a 39 anni travolto dall'albero mentre pesca: ricoverato sotto choc l'amico che ha assistito alla tragedia.

Pietro Monici travolto e ucciso dall'albero, i pescatori: «Lui e il suo amico potevano stare lì, non c'era alcun divieto»TREVISO - L'associazione Pescatori Sile che, in rispetto del lutto per la morte di Pietro Monici, ha annullato tutte le attività previste in questo fine settimana a cominciare ... ilgazzettino.it

Pietro Monici travolto e ucciso dall'albero, residenti sotto choc: «Ho sentito tremare il pavimento poi quelle urla per chiedere aiuto»TREVISO - «Eravamo dentro casa con la nostra nipotina. All'improvviso abbiamo sentito un botto fortissimo, ha tremato perfino il pavimento. Siamo subito usciti e ... ilgazzettino.it

La tragedia lungo le rive del Botteniga. Pietro Monici stava per entrare stabilmente nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco. - facebook.com facebook

Treviso, sgomento e incredulità per la morte di Pietro Monici, travolto da un albero mentre pescava. Una pianta segnalata più volte dai residenti e dallo stesso Comune che avrebbe comunicato il problema al Genio Civile. x.com