Muore a 17 anni in un incidente sul lavoro 5 indagati per omicidio colposo
Le indagini dei Carabinieri di Nocera Inferiore si sono chiuse con la notifica dell’avviso di conclusione delle indagini relative alla morte di un ragazzo di 17 anni avvenuta in un incidente sul lavoro. La Procura ha iscritto cinque persone nel registro degli indagati con l’accusa di omicidio colposo. L’incidente si è verificato in un’area destinata alle attività lavorative, ma i dettagli specifici non sono stati resi noti.
Si sono concluse le indagini dei Carabinieri del Reparto Territoriale di Nocera Inferiore che, su delega della Procura della Repubblica di Nocera Inferiore, hanno proceduto alla notifica all'avviso di conclusione delle indagini relative alla "morte bianca" di Yassine Bousenna, un ragazzo.🔗 Leggi su Salernotoday.it
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