Incidente in via Lucera | auto contro abitazione dopo l' impatto conducente fugge

Notizia in breve

Un incidente in via Lucera a Foggia ha visto un'auto perdere il controllo e finire contro la facciata di un'abitazione. Dopo l'impatto, il conducente di uno dei veicoli si è allontanato senza fermarsi. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell'ordine, che hanno avviato le indagini per identificare il responsabile. Nessuna informazione è stata fornita sulle condizioni delle persone coinvolte.