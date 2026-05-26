Incidente in via Lucera | auto contro abitazione dopo l' impatto conducente fugge

Da foggiatoday.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un incidente in via Lucera a Foggia ha visto un'auto perdere il controllo e finire contro la facciata di un'abitazione. Dopo l'impatto, il conducente di uno dei veicoli si è allontanato senza fermarsi. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell'ordine, che hanno avviato le indagini per identificare il responsabile. Nessuna informazione è stata fornita sulle condizioni delle persone coinvolte.

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Uno scontro tra due automobili in via Lucera, a Foggia, si è concluso in modo rocambolesco quando uno dei veicoli coinvolti è finito contro la facciata di un'abitazione privata, provocando ingenti danni alla struttura. L'incidente, avvenuto tra una Lancia Y e una Opel Grandland, ha causato il. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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