Incidente in via Lucera | auto contro abitazione dopo l' impatto conducente fugge
Un incidente in via Lucera a Foggia ha visto un'auto perdere il controllo e finire contro la facciata di un'abitazione. Dopo l'impatto, il conducente di uno dei veicoli si è allontanato senza fermarsi. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell'ordine, che hanno avviato le indagini per identificare il responsabile. Nessuna informazione è stata fornita sulle condizioni delle persone coinvolte.
Uno scontro tra due automobili in via Lucera, a Foggia, si è concluso in modo rocambolesco quando uno dei veicoli coinvolti è finito contro la facciata di un'abitazione privata, provocando ingenti danni alla struttura. L'incidente, avvenuto tra una Lancia Y e una Opel Grandland, ha causato il. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
Trovata morta in casa con l'asciugamano sul viso - Vita in diretta 09/12/2025
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