Incidente a Salita Catena con l' auto si ribalta dopo l' impatto contro il muretto | strada bloccata
Nella mattinata di oggi, a Salita Catena, un'auto si è ribaltata dopo aver colpito un muretto, bloccando completamente la strada. L'incidente si è verificato nella zona nord, dietro la via Consolare Pompea, e ha causato disagi alla circolazione. Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso e le forze dell'ordine per gestire la situazione e rimuovere il veicolo. La carreggiata è rimasta chiusa al traffico durante le operazioni di messa in sicurezza.
Attimi di apprensione nella mattinata di oggi a Salita Catena, nella zona nord alle spalle della via Consolare Pompea, dove un’auto si è ribaltata finendo su un fianco e ostruendo completamente la carreggiata. L’episodio ha provocato pesanti disagi alla circolazione, con la strada rimasta. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice |Full audiobook
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