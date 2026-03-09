Incidente a Villa Gordiani | Panda si ribalta l' altro conducente fugge Quattro feriti Il video dell' impatto

Un incidente si è verificato all’incrocio di Villa Gordiani, coinvolgendo due auto. Una Panda si è ribaltata dopo lo scontro, mentre l’altra vettura è ripartita senza fermarsi. Quattro persone sono rimaste ferite e sono state portate in ospedale. È stato diffuso un video che mostra l’impatto tra le due vetture. La polizia sta indagando sulla dinamica dell’incidente.

Il sinistro all'incrocio fra viale Partenope e via Marcianise. Gli agenti hanno ascoltato i testimoni e acquisito le immagini video della zona Si sono scontrate all'incrocio, con una delle vetture che ha terminato la propria corsa ribaltata e l'altra che ha proseguito la sua corsa senza fermarsi a prestare soccorso. Un incidente stradale avvenuto domenica pomeriggio nella zona di Villa Gordiani, al Prenestino. Quattro i feriti, che si trovavano nella macchina che ha terminato la propria corsa sulla fiancata. L'incidente è avvenuto intorno alle 15:30 di domenica 8 marzo all'incrocio fra viale Partenope e via Marcianise. 🔗 Leggi su Romatoday.it

