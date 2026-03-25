Nella notte tra martedì e mercoledì si è verificato un grave incidente stradale intorno alle 3 sulla strada provinciale nei pressi di Villa San Martino. Un uomo di circa 50 anni, alla guida di una vettura di marca Cupra, ha perso il controllo del veicolo che è uscito di strada. L’uomo è stato estratto dalle lamiere dai soccorritori e trasportato in ospedale con codice di massima urgenza.

Il grave incidente d'auto nella notte: i Vigili del Fuoco lo hanno estratto dall'abitacolo, poi affidato al 118 che lo ha trasportato al Bufalini Un gravissimo incidente d'auto si è verificato nella notte fra martedì e mercoledì, intorno alle 3. Stando alle primissime ricostruzioni, un uomo di circa 50 anni era al volante di una Cupra percorrendo la strada provinciale Bagnara nei pressi di Villa San Martino quando, per cause ancora da chiarire avrebbe perso il controllo del mezzo finendo per volare fuori strada. Sul posto sono accorsi i sanitari del 118, con ambulanza e automedica, i Carabinieri con una pattuglia da Massa Lombarda e i Vigili del Fuoco di Lugo. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

© Ravennatoday.it - Perde controllo dell'auto e 'vola' fuori strada: uomo liberato dalle lamiere, portato d'urgenza in ospedale

Articoli correlati

Perde il controllo dell'auto ed esce fuori strada: conducente soccorsaVigili del fuoco e personale 118 sulla strada provinciale 43 nel territorio di Brindisi: grosso spavento per la donna alla guida BRINDISI - Auto...

Auto finisce fuori strada. Estratto dalle lamiere: ventenne gravissimoIl suo telefonino squillava insistentemente mentre i vigili del fuoco cercavano di liberarlo dalle lamiere contorte della sua auto.

Una raccolta di contenuti su Perde controllo

Temi più discussi: Perde il controllo dell’auto e sfonda la vetrata del negozio; Perde il controllo dell’auto e va sbattere contro il guardrail nel cuore della notte: ferita una donna; Perde il controllo dell'auto per un malore e finisce in un terreno fra Caprara e Moscufo: ferito un uomo; Spaventoso incidente (FOTO): perde il controllo dell'auto, finisce contro una macchina e poi si schianta contro quelle in sosta. Una persona bloccata tra le lamiere.

Paura sulla provinciale, perde il controllo dell'auto che si ribalta (FOTO): in azione i soccorsi, una persona in ospedaleBRESCIA. Momenti di paura questa mattina, 25 marzo, tra Bione e Agnosine in Valsabbia per un incidente stradale: perde il controllo dell'auto che si ribalta, una persona ferita. L'allarme è scattato l ... ildolomiti.it

Pauroso incidente in autostrada, perde il controllo dell'auto si ribalta e finisce di traverso sulla carreggiata (FOTO): in azione i soccorsi, tre persone in ospedaleBOLZANO. Momenti di paura in autostrada per un incidente nella tarda serata di martedì 25 marzo: un'auto si ribalta, tre persone in ospedale. L'allarme è scattato attorno alle 22 sulla carreggiata nor ... ildolomiti.it

Incidente a Roma Perde il controllo della moto e si schianta contro un palo della luce, morto 53enne LINK NEL PRIMO COMMENTO - facebook.com facebook

Perde il controllo dell’auto tra Domodossola e Villadossola: muore donna 59enne x.com