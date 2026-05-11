Incidente a Gonzaga perde il controllo dell’auto e finisce fuori strada | coinvolte 5 persone

Nella notte tra domenica e lunedì, alle 2, un'auto ha perso il controllo e si è ribaltata lungo la strada in località Palidano, a Gonzaga, nel Mantovano. Nell'incidente sono rimaste coinvolte cinque persone, tutte trasportate in ospedale per le cure del caso. La Polizia stradale è intervenuta sul luogo dell'incidente per i rilievi e le verifiche. La dinamica esatta dell'accaduto è ancora in fase di accertamento.

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Gonzaga (Mantova), 11 maggio 2026 – Incidente stradale, nella notte tra domenica e lunedì, vero le 2, in località Palidano, a Gonzaga, nel Mantovano. Una pattuglia della Stazione di Gonzaga, che stava passando in via Anselmi Guerrieri, ha notato un veicolo perdere il controllo e uscire fuori strada. L’autovettura, una Renault Scenic, ha quindi terminato la sua corsa tra la vegetazione a bordo strada. Immediata la chiamata ai soccorsi, che sono intervenuti con due ambulanze. Al volante c’era un indiano 64nne residente a Guastalla (Reggio Emilia), che è stato trasportato in codice verde al pronto soccorso di Suzzara. A bordo dell’auto c’erano anche una 43enne e una 24enne, trasportate sempre in codice verde a Suzzara.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Incidente a Gonzaga, perde il controllo dell’auto e finisce fuori strada: coinvolte 5 persone ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Perde il controllo dell’auto e finisce fuori strada, feritoCalcinaia (Pisa), 13 aprile 2026 – Pauroso incidente stradale questa mattina a Calcinaia, in via Valdinievole. Perde il controllo dell’auto e finisce fuori strada: paura su via AdriaticaLECCE – Ha perso il controllo del mezzo finendo fuori strada: momenti di paura, nella tarda serata di ieri, lungo via Adriatica, in direzione Torre...