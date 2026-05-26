Incidente in via Bolognese | diversi veicoli coinvolti una donna in ospedale FOTO

Notizia in breve

Quattro veicoli sono rimasti coinvolti in un incidente questa mattina alle 9 in via Bolognese, all'altezza dell’incrocio con via Trento. Una donna è stata trasportata in ospedale dopo aver riportato ferite. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per gestire la situazione e ricostruire la dinamica dello scontro. La strada è rimasta chiusa per alcune ore.