Incidente in via Bolognese | diversi veicoli coinvolti una donna in ospedale FOTO

Da firenzetoday.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Quattro veicoli sono rimasti coinvolti in un incidente questa mattina alle 9 in via Bolognese, all'altezza dell’incrocio con via Trento. Una donna è stata trasportata in ospedale dopo aver riportato ferite. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per gestire la situazione e ricostruire la dinamica dello scontro. La strada è rimasta chiusa per alcune ore.

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Incidente questa mattina in via Bolognese, all'altezza dell'incrocio con via Trento, intorno alle 9 del mattino. Coinvolti diversi veicoli, quattro secondo una prima ricostruzione: tre auto e uno scooter.La donna alla guida del motorino ha avuto la peggio ed è stata trasportata in ospedale in. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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