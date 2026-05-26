Un incidente in via Bolognese ha causato la chiusura del tratto tra Ponte Rosso e via Trieste per un'ora. Nessuna persona è rimasta ferita in modo grave. La chiusura ha contribuito ad aumentare la congestione del traffico nella zona, già compromessa dalla chiusura di Ponte al Pino. La polizia ha gestito la situazione e ha riaperto la strada una volta chiariti i dettagli dell’accaduto.

Firenze, 26 maggio 2026 – Un incidente in via Bolognese per fortuna senza gravi conseguenze ha appesantito ancora di più il traffico a Firenze, già messo a dura prova dalla chiusura di Ponte al Pino. L’incidente. Stamani intorno alle 9 si è verificato un incidente nell’ultimo tratto di via Bolognese. Quattro i veicoli coinvolti tra cui tre auto e uno scooter. La conducente del mezzo a due ruote è stata portata al pronto soccorso ma per fortuna non ha riportato lesioni gravi. Per le operazioni di soccorso e i rilievi la polizia municipale ha chiuso via Bolognese tra Ponte Rosso e via Trieste con deviazioni su via Faentina e questo ha provocato un appesantimento della zona delle Cure. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Incidente in via Bolognese, chiuso per un’ora il tratto da Ponte Rosso a via Trieste

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