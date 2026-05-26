Incidente in Belgio | treno passeggeri travolge uno scuolabus al passaggio a livello Morti 2 studenti di 12 e 15 anni
Due studenti di 12 e 15 anni sono morti dopo che un treno passeggeri ha travolto uno scuolabus al passaggio a livello a Buggenhout, nelle Fiandre Orientali. L’incidente è avvenuto nel nord di Bruxelles. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma non sono riusciti a salvare i giovani coinvolti. La polizia ha avviato le indagini per chiarire la dinamica dell’incidente. Nessun altro ferito è stato segnalato.
Un gravissimo schianto si è verificato a Buggenhout, cittadina delle Fiandre Orientali situata a nord di Bruxelles. Un treno passeggeri in corsa ha centrato in pieno un pulmino scolastico fermo a un passaggio a livello. Secondo le informazioni diffuse da Tgcom24 e dall’agenzia Adnkronos, a bordo del mezzo viaggiavano sette studenti delle scuole superiori, un autista e un accompagnatore. Il furgone era diretto verso un istituto dedicato a ragazzi con bisogni educativi speciali, come riportato dal quotidiano locale Hln. Si tratta di una scuola per giovani con disabilità fisiche o mentali e disturbi dell’apprendimento. Le autorità hanno purtroppo ufficializzato il decesso di quattro persone. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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