Incidente in Belgio | treno passeggeri travolge uno scuolabus al passaggio a livello Morti 2 studenti di 12 e 15 anni

Notizia in breve

Due studenti di 12 e 15 anni sono morti dopo che un treno passeggeri ha travolto uno scuolabus al passaggio a livello a Buggenhout, nelle Fiandre Orientali. L’incidente è avvenuto nel nord di Bruxelles. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma non sono riusciti a salvare i giovani coinvolti. La polizia ha avviato le indagini per chiarire la dinamica dell’incidente. Nessun altro ferito è stato segnalato.