Un'auto ha investito un'anziana di 83 anni all’incrocio tra via Franchi Maggi e via Mincio a Rozzano, provocandone la morte. L’incidente è avvenuto domenica pomeriggio in una zona molto trafficata. Un uomo di 42 anni è stato iscritto nel registro degli indagati. La polizia sta ricostruendo la dinamica dell’incidente.

Tragedia della strada nel pomeriggio di domenica a Rozzano, dove una donna di 83 anni ha perso la vita in seguito a un violento incidente avvenuto all’incrocio tra via Franchi Maggi e via Mincio, una zona particolarmente trafficata del quartiere soprattutto nelle ore pomeridiane del fine settimana. Denunciato per omicidio stradale un 42enne. Il fatto è accaduto intorno alle 16.40. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della Tenenza di Rozzano, una Fiat Punto guidata da L.T., 42 anni, residente nel Milanese e con precedenti per spaccio, avrebbe impattato contro una Opel Meriva condotta da Annunziata Buccanti, 83 anni, che aveva già impegnato l’incrocio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Incidente all’incrocio tra due auto: anziana perde la vita, indagato 42enne

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Modena, auto falcia una decina di persone: ci sono feriti gravi

Notizie e thread social correlati

Incidente a Torino Crocetta: scontro tra due auto all'incrocio, due persone in ospedaleNella serata di giovedì 7 maggio 2026, si è verificato un incidente all’incrocio tra corso Stati Uniti e corso Ferraris a Torino.

Incidente a Torino Lucento: scontro tra due auto all'incrocio. Coinvolto anche un pedone, due feritiNel pomeriggio di ieri, domenica 29 marzo 2026, si è verificato un incidente all'incrocio tra corso Potenza e via Foligno a Torino.

Temi più discussi: Incidente a viale Marconi, la proposta: L'incrocio maledetto nella lista dei nuovi black point; Incidente a Torino: scontro all'incrocio tra auto e furgone che si ribalta in carreggiata, uomo in condizioni molto gravi; Incidente stradale all'incrocio di via Benedetto Croce: auto si ribalta nell'impatto - FoggiaToday; Schianto in viale Scarampo, furgone del pane si ribalta all'incrocio: code e traffico bloccato.

Due 20enni morti in incidente stradale: Violento scontro nella notte tra una moto di grossa cilindrata e uno scooter all’incrocio tra via Umberto e via Musumeci a Catania. Le vittime sono un ragazzo catanese di 21 anni e un… dlvr.it/TSjPtN #Cronaca #cronacas x.com

Incidente tra un’auto e una moto a Carbonate, gravissimo 18enneUn 18enne è ricoverato in gravissime condizioni all’ospedale Niguarda di Milano per un incidente avvenuto alle 13.30 a Carbonate, in via Pasteur, ... espansionetv.it

SALTA DALLA Moto Per Evitare un INCIDENTE? (Incidente di Corey Harrison) reddit

Mancata precedenza all’incrocio, muore un motociclista di 53 anni – FOTOUn motociclista di 53 anni è morto in un incidente avvenuto poco prima delle 18 di oggi, domenica 24 maggio, tra Cotignola e Lugo. L'uomo si trovava alla ... ravennaedintorni.it