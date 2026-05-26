Incidente all’incrocio tra due auto | anziana perde la vita indagato 42enne

Da ilgiorno.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un'auto ha investito un'anziana di 83 anni all’incrocio tra via Franchi Maggi e via Mincio a Rozzano, provocandone la morte. L’incidente è avvenuto domenica pomeriggio in una zona molto trafficata. Un uomo di 42 anni è stato iscritto nel registro degli indagati. La polizia sta ricostruendo la dinamica dell’incidente.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Tragedia della strada nel pomeriggio di domenica a Rozzano, dove una donna di 83 anni ha perso la vita in seguito a un violento incidente avvenuto all’incrocio tra via Franchi Maggi e via Mincio, una zona particolarmente trafficata del quartiere soprattutto nelle ore pomeridiane del fine settimana. Denunciato per omicidio stradale un 42enne. Il fatto è accaduto intorno alle 16.40. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della Tenenza di Rozzano, una Fiat Punto guidata da L.T., 42 anni, residente nel Milanese e con precedenti per spaccio, avrebbe impattato contro una Opel Meriva condotta da Annunziata Buccanti, 83 anni, che aveva già impegnato l’incrocio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

incidente all8217incrocio tra due auto anziana perde la vita indagato 42enne
© Ilgiorno.it - Incidente all’incrocio tra due auto: anziana perde la vita, indagato 42enne
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Modena, auto falcia una decina di persone: ci sono feriti gravi

Video Modena, auto falcia una decina di persone: ci sono feriti gravi

Notizie e thread social correlati

Incidente a Torino Crocetta: scontro tra due auto all'incrocio, due persone in ospedaleNella serata di giovedì 7 maggio 2026, si è verificato un incidente all’incrocio tra corso Stati Uniti e corso Ferraris a Torino.

Incidente a Torino Lucento: scontro tra due auto all'incrocio. Coinvolto anche un pedone, due feritiNel pomeriggio di ieri, domenica 29 marzo 2026, si è verificato un incidente all'incrocio tra corso Potenza e via Foligno a Torino.

Temi più discussi: Incidente a viale Marconi, la proposta: L'incrocio maledetto nella lista dei nuovi black point; Incidente a Torino: scontro all'incrocio tra auto e furgone che si ribalta in carreggiata, uomo in condizioni molto gravi; Incidente stradale all'incrocio di via Benedetto Croce: auto si ribalta nell'impatto - FoggiaToday; Schianto in viale Scarampo, furgone del pane si ribalta all'incrocio: code e traffico bloccato.

Incidente tra un’auto e una moto a Carbonate, gravissimo 18enneUn 18enne è ricoverato in gravissime condizioni all’ospedale Niguarda di Milano per un incidente avvenuto alle 13.30 a Carbonate, in via Pasteur, ... espansionetv.it

Mancata precedenza all’incrocio, muore un motociclista di 53 anni – FOTOUn motociclista di 53 anni è morto in un incidente avvenuto poco prima delle 18 di oggi, domenica 24 maggio, tra Cotignola e Lugo. L'uomo si trovava alla ... ravennaedintorni.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web