Incidente a Torino Lucento | scontro tra due auto all' incrocio Coinvolto anche un pedone due feriti

Nel pomeriggio di ieri, domenica 29 marzo 2026, si è verificato un incidente all'incrocio tra corso Potenza e via Foligno a Torino. Due auto sono entrate in collisione mentre percorrevano l'incrocio, coinvolgendo anche un pedone che si trovava nelle vicinanze. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, che hanno trasportato due persone ferite in ospedale.

Un incidente è avvenuto nel pomeriggio di ieri, domenica 29 marzo 2026, all'incrocio tra corso Potenza e via Foligno a Torino. A scontrarsi, con dinamica da accertare, sono state due auto, una Fiat Punto e una Hyundai Kona. Coinvolto anche un pedone. I sanitari del 118 Azienda Zero hanno trasportato in ambulanza due persone, entrambe non gravi, all'ospedale Maria Vittoria. I rilievi sono stati eseguiti dagli agenti della polizia locale. La sola certezza è che l'incrocio è regolato da un semaforo, che quindi probabilmente qualcuno non ha rispettato. TorinoToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato.... 🔗 Leggi su Torinotoday.it © Torinotoday.it - Incidente a Torino Lucento: scontro tra due auto all'incrocio. Coinvolto anche un pedone, due feriti Articoli correlati Incidente a Torino Lucento: scontro fra due auto all'incrocio, conducenti in ospedaleNel pomeriggio di ieri, sabato 14 marzo 2026, è avvenuto un incidente all'incrocio tra via Luini e via Borsi a Torino. Incidente a Torino Vallette: scontro tra due auto all'incrocio, feriti in ospedaleUn incidente si è verificato nella tarda mattinata di oggi, venerdì 13 marzo 2026, all'incrocio tra via Pianezza e via delle Primule a Torino.