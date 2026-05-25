Como centauro si scontra con un veicolo in via Varesina | portato in gravi condizioni al Sant’Anna
Un motociclista è rimasto gravemente ferito in un incidente avvenuto poco prima delle tre sulla via Varesina a Como. La moto e un’auto si sono scontrate, provocando ferite serie al centauro. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno trasportato il motociclista in codice rosso all’ospedale Sant’Anna. La strada è rimasta chiusa al traffico per alcune ore mentre le forze dell’ordine hanno svolto i rilievi.
Como, 25 maggio 2026 – Un altro, grave incidente sulle strade lombarde nella giornata di oggi. A fare da scenario la sempre trafficata via Varesina a Como, dove poco prima delle tre un’auto si è scontrata con una moto. Ad avere la peggio il centauro – l’età non è ancora stata resa nota – che dopo lo scontro è carambolato sull’asfalto. Le condizioni del motociclista sono subito apparse gravi ai soccorritori giunti sul posto con ambulanza e automedica: oltre a traumi e contusioni conseguenti alla caduta, le è stato riscontrato un forte trauma cronico. L’intervento dell’ambulanza . Dopo i primi soccorsi sul posto, la corsa in ospedale – al Sant'Anna – in codice rosso. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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