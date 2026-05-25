Como centauro si scontra con un veicolo in via Varesina | portato in gravi condizioni al Sant’Anna

Notizia in breve

Un motociclista è rimasto gravemente ferito in un incidente avvenuto poco prima delle tre sulla via Varesina a Como. La moto e un’auto si sono scontrate, provocando ferite serie al centauro. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno trasportato il motociclista in codice rosso all’ospedale Sant’Anna. La strada è rimasta chiusa al traffico per alcune ore mentre le forze dell’ordine hanno svolto i rilievi.