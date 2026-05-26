Incidente ad Airuno con un' auto ribaltata | giovane trasferito in ospedale
Un'auto si è ribaltata questa mattina alle 6 ad Airuno. Sul posto sono intervenuti i soccorritori che hanno trasportato un giovane in ospedale. La strada è stata chiusa temporaneamente per permettere le operazioni di soccorso. Nessuna altra vettura è rimasta coinvolta nell’incidente. I rilievi sono in corso per chiarire le cause dell’accaduto.
Incidente con un'auto ribaltata ad Airuno. Il sinistro è avvenuto questa mattina, martedì 26 maggio, alle ore 6.20 in via Don Gaetano Solaro, a poca distanza dalla stazione ferroviaria. Ancora in via di ricostruzione l'esatta dinamica dell'accaduto, che ha visto il ferimento del giovane di 28. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
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