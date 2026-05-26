Incidente ad Airuno con un' auto ribaltata | giovane trasferito in ospedale

Notizia in breve

Un'auto si è ribaltata questa mattina alle 6 ad Airuno. Sul posto sono intervenuti i soccorritori che hanno trasportato un giovane in ospedale. La strada è stata chiusa temporaneamente per permettere le operazioni di soccorso. Nessuna altra vettura è rimasta coinvolta nell’incidente. I rilievi sono in corso per chiarire le cause dell’accaduto.