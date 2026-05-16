Incidente ad Eboli auto sbanda e si ribalta | 74enne trasferito in ospedale
Questa sera a Eboli, un'auto si è ribaltata in via Don Luigi Sturzo, coinvolgendo un uomo di 74 anni. I sanitari della VOPI sono intervenuti tempestivamente dopo l'allerta della centrale operativa 118. L’automobile, che ha perso il controllo, si è cappottata lungo la strada. L’uomo è stato trasportato in ospedale per le cure del caso. La scena dell’incidente è stata messa sotto osservazione dalle forze dell’ordine per accertamenti.
Questa sera ad Eboli i sanitari della VOPI sono intervenuti a seguito di un’attivazione della centrale operativa 118 per un incidente stradale avvenuto in via Don Luigi Sturzo, dove un’automobile si è ribaltata.I soccorsiA bordo del veicolo si trovava un uomo di 74 anni. Sul posto sono giunti. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
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