Incidente ad Eboli auto sbanda e si ribalta | 74enne trasferito in ospedale

Questa sera a Eboli, un'auto si è ribaltata in via Don Luigi Sturzo, coinvolgendo un uomo di 74 anni. I sanitari della VOPI sono intervenuti tempestivamente dopo l'allerta della centrale operativa 118. L’automobile, che ha perso il controllo, si è cappottata lungo la strada. L’uomo è stato trasportato in ospedale per le cure del caso. La scena dell’incidente è stata messa sotto osservazione dalle forze dell’ordine per accertamenti.

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