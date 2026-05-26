Inchieste dei concorsi pubblici e non solo il Circolo Pd Di Vittorio | Sindaco e componenti di giunta si dimettano

Il Circolo Pd Di Vittorio chiede le dimissioni del sindaco e della giunta, definendo la situazione in Comune come una “deriva giudiziaria”. La richiesta riguarda gli ultimi sette anni di amministrazione, iniziati con la sindacatura di un sindaco di centrodestra. La nota si riferisce a inchieste sui concorsi pubblici e altre questioni giudiziarie che coinvolgono l’attuale amministrazione. La richiesta di dimissioni è stata comunicata pubblicamente dal circolo politico.

“Deriva giudiziaria”, così il Circolo Pd G. Di Vittorio definisce la situazione che si è venuta a creare in Comune negli ultimi sette anni e cioè da quando sindaco è Carlo Masci con la sua giunta, anzi le sue giunte di centrodestra e per questo a lui e agli attuali assessori del cosiddetto. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

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