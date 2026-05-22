Il Circolo Pd Grande Pescara sull' inchiesta dei concorsi pubblici | Il sindaco riferisca in consiglio comunale

Il circolo del Partito Democratico di Pescara ha richiesto al sindaco di riferire in consiglio comunale riguardo all'inchiesta sui concorsi pubblici. Il segretario del circolo, Antonio Del Casale, ha espresso preoccupazione per l'inchiesta, che coinvolgerebbe quattro persone iscritte nel registro degli indagati. La richiesta arriva dopo che si sono approfondite le indagini su presunti irregolarità nelle procedure di selezione pubblica. La questione è ora al centro dell'attenzione politica locale.

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