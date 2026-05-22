Il Circolo Pd Grande Pescara sull' inchiesta dei concorsi pubblici | Il sindaco riferisca in consiglio comunale
Il circolo del Partito Democratico di Pescara ha richiesto al sindaco di riferire in consiglio comunale riguardo all'inchiesta sui concorsi pubblici. Il segretario del circolo, Antonio Del Casale, ha espresso preoccupazione per l'inchiesta, che coinvolgerebbe quattro persone iscritte nel registro degli indagati. La richiesta arriva dopo che si sono approfondite le indagini su presunti irregolarità nelle procedure di selezione pubblica. La questione è ora al centro dell'attenzione politica locale.
Il segretario del circolo Pd Grande Pescara Antonio Del Casale si dice “preoccupato” per l'inchiesta sui concorsi pubblici che vedrebbe quattro persone iscritte sul registro degli indagati e per questo chiede al sindaco Carlo Masci di riferire in consiglio comunale. Questo, spiega, alla luce del. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
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