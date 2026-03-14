Il comando militare congiunto iraniano ha dichiarato che gli Emirati Arabi Uniti sono nel mirino di possibili attacchi, accusando gli Stati Uniti di usare porti e infrastrutture nella regione per lanciare operazioni contro l’isola di Kharg. L’Iran ha inoltre affermato che colpirà i porti degli Emirati considerati come basi di operazioni statunitensi, sostenendo che questa azione rientra nel proprio diritto legittimo.

Il comando militare congiunto iraniano ha minacciato di attaccare le città degli Emirati Arabi Uniti, affermando che gli Stati Uniti hanno utilizzato “porti, banchine e nascondigli” in quella zona per sferrare attacchi contro l ‘isola di Kharg. Teheran ha invitato la popolazione a evacuare immediatamente le aree in cui si nascondono le forze statunitensi. È la prima volta che l’ Iran minaccia direttamente beni non statunitensi, in questo caso porti commerciali, in un paese confinante dall’inizio della guerra. Ebrahim Zolfaghari, portavoce del comando militare congiunto iraniano, ha affermato che l’Iran considera “suo legittimo diritto colpire i punti di lancio dei missili nemici americani situati nei porti marittimi, nelle banchine e nei nascondigli delle forze statunitensi”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - L'Iran avverte gli Emirati Arabi: "È nostro legittimo diritto colpire i porti usati dagli Stati Uniti"

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