Matteo Bassetti derubato a Milano | Città insicura lì i ladri sanno di poter agire indisturbati

Un uomo è stato derubato a Milano e ha commentato la sua esperienza, affermando che la città sembra essere insicura e che i ladri si muovono liberamente senza paura di essere fermati. La sua testimonianza evidenzia una percezione diffusa di vulnerabilità nella zona. La vittima ha sottolineato come si sia sentita particolarmente esposta durante l’episodio.

"La sensazione a Milano è stata proprio quella di una grande insicurezza generale", a dirlo a Fanpage.it è il professore Matteo Bassetti che, su alcune storie su Instagram, ha raccontato di essere stato derubato a Milano. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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