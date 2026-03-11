Desertificazione commerciale Patrignani Confcommercio | Patti locali per riattivare i negozi sfitti

Un rappresentante di Confcommercio ha annunciato che i patti locali sono al lavoro per riattivare i negozi sfitti nelle aree più colpite dalla desertificazione commerciale. La situazione riguarda diverse zone della città, dove numerici esercizi commerciali sono chiusi o inattivi, e si cerca di trovare soluzioni pratiche per riqualificare questi spazi. Nessuno ha ancora fornito una data precisa per gli interventi.

La desertificazione commerciale non è solo un problema economico, ma una questione che riguarda la qualità della vita delle città, la sicurezza dei quartieri e la tenuta del tessuto sociale. È il messaggio che emerge dall’analisi diffusa da Confcommercio sul progressivo calo dei negozi di. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it Articoli correlati Leggi anche: Patrignani (Confcommercio): "Serve un piano comunale sulla fruibilità dei negozi di vicinato" Patrignani (Confcommercio): "Serve un piano comunale sull'accessibilità ai negozi di vicinato"“Tra i numerosi strumenti di programmazione adottati dal Comune di Cesena e dagli altri Comuni del comprensorio negli anni, manca ancora un piano... Contenuti e approfondimenti su Desertificazione commerciale Argomenti discussi: Sempre meno negozi alimentari di quartiere, Pieri (Fida Confcommercio): Presidi sociali da difendere. Giunta regionale, competenti distretti su desertificazione commercialeNella Provincia di Alessandria sono stati riconosciuti otto distretti urbani del commercio che partecipano ai vari bandi regionali anche volti a contrastare la desertificazione commerciale. (ANSA) ... ansa.it Asti, l'allarme Confcommercio: Nei prossimi dieci anni chiuderà un quarto dei negoziIl direttore Claudio Bruno lancia l'allarme sulla desertificazione commerciale e chiede una riflessione approfondita sul Piano della Mobilità Sostenibile e sull'eventuale ampliamento della ZTL ... lavocediasti.it