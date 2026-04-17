La Regione punta sul fotovoltaico incentivi fino a 20 mila euro per le famiglie siciliane

La Regione ha annunciato un investimento di dodici milioni di euro destinato a incentivare l’installazione di impianti fotovoltaici per le famiglie siciliane. Sono previsti incentivi fino a 20 mila euro per ogni famiglia che deciderà di adottare questa tecnologia. L’obiettivo è favorire l’autoconsumo attraverso l’installazione di nuovi impianti, contribuendo alla diffusione delle energie rinnovabili nell’isola.

Dodici milioni di euro per incentivare l'installazione di nuovi impianti fotovoltaici destinati all'autoconsumo delle famiglie siciliane. La Regione ha pubblicato, attraverso Irfis, l’avviso per l'assegnazione di finanziamenti a tasso zero, a valere sul Fondo Sicilia, come previsto dalla misura.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate Educazione alimentare, 100 mila euro per le scuole siciliane: la Regione punta su prevenzione e benessereLa Regione Siciliana stanzia 100 mila euro per promuovere progetti di educazione alimentare e prevenzione dei disturbi del comportamento alimentare... Regione, ecco 100 mila euro per l'educazione alimentare nelle scuole sicilianeIl governo Schifani ha stanziato 100 mila euro per progetti di educazione alimentare e prevenzione dei disturbi del comportamento alimentare nelle... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Caro bolletta, la Regione punta sul fotovoltaico: 12 milioni per incentivare gli impianti domestici; Slow tourism, cammini ed enogastronomia: la Regione punta su 15 borghi sardi; South working, la Regione punta sul lavoro agile: fino a 30mila euro per riportare i talenti in Sicilia; Affitti e caro casa, la Regione punta sui fondi europei per l’housing sociale. La Puglia alla «Bit» punta sull’industria del turismoMare, borghi, cammini e cucina identitaria nell’offerta della regione: da oggi fino al 12 febbraio la presenza della Regione alla Borsa Internazionale del Turismo di Milano La Puglia arriva alla BIT, ... lagazzettadelmezzogiorno.it La giornata regionale della costa, tra veleggiate e fari apertiDal 12 aprile passeggiate sul mare, pulizia delle spiagge, fari aperti a Bari, Manfredonia, Torre Canne, Punta Palascia a Otranto, Santa Maria di Leuca e San Vito. rainews.it South working, la Regione punta sul lavoro agile: fino a 30mila euro per riportare i talenti in Sicilia #Tp24 #Notizie #Sicilia facebook Agristart 2026, Piana: "La Regione punta sui giovani, investimento concreto per il futuro del settore" x.com