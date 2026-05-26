Un incendio ha colpito una palazzina, portando all’evacuazione di dieci appartamenti. Un’anziana è rimasta intrappolata nel suo appartamento ed è stata soccorsa dai carabinieri, poi affidata ai servizi sanitari. Altri tre condomini sono stati assistiti dai sanitari, senza gravi conseguenze, ma sottoposti a controlli per inalazione di fumo.

Un’anziana, rimasta intrappolata nel suo appartamento, è stata tratta in salvo dai carabinieri, affidata alle cure dei soccorsi sanitari insieme ad altri tre condomini, nessuno in gravi condizioni ma sottoposti ad accertamenti per aver inalato fumo. L’intero edificio, che conta dieci abitazioni, in via XX settembre a Voghera, è stato infatti evacuato per un incendio divampato ieri mattina. Il rogo è stato domato tempestivamente dai vigili del fuoco, che sono riusciti a evitare che le fiamme si propagassero e compromettessero anche i palazzi adiacenti. L’incendio, in base ai primi accertamenti, si è sviluppato per cause del tutto accidentali "riconducibili verosimilmente - spiegano i carabinieri - a un corto circuito all’interno di una delle abitazione del complesso condominiale". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Incendio nella palazzina. Evacuati dieci appartamenti

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Piacenza24 - Incendio in un appartamento, i vigili del fuoco soccorrono un cane

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