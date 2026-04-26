Incendio in un appartamento a Motta Visconti nel Milanese | 4 persone in ospedale evacuati due appartamenti
Un incendio si è sviluppato in un appartamento a Motta Visconti, nel Milanese, causando il ricovero di quattro persone. Due anziani sono rimasti leggermente feriti, mentre altri due vicini sono stati trasportati in ospedale per intossicazione. Due appartamenti sono stati evacuati a causa delle fiamme. I vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area.
Incendio a Motta Visconti: due anziani feriti lievemente, intossicati anche due vicini trasportati in ospedale. Due appartamenti inagibili, cause da accertare.🔗 Leggi su Fanpage.it
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